Kakaolu puding tarifi

Malzemeler:

160 gr toz şeker

30 gr kakao

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 tutam tuz

550 ml süt

30 gr tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için

Çırpılmış krema

Rendelenmiş çikolata



Hazırlanışı:

Şeker, kakao, mısır nişastası ve tuzu bir tencereye alın. Sütü ekleyip pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan 1 dakika sonra ocaktan alıp tereyağı ile vanilyayı ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Karışımı kaselere paylaştırın ve streç film ile üzerini örtün. Buzdolabında en az 2 saat soğuttuktan sonra krema ve rendelenmiş çikolata ile süsleyerek servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.