Kakaolu puding tarifi
Malzemeler:
160 gr toz şeker
30 gr kakao
3 yemek kaşığı mısır nişastası
1 tutam tuz
550 ml süt
30 gr tereyağı
1 paket vanilya
Üzeri için
Çırpılmış krema
Rendelenmiş çikolata
Hazırlanışı:
Şeker, kakao, mısır nişastası ve tuzu bir tencereye alın. Sütü ekleyip pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan 1 dakika sonra ocaktan alıp tereyağı ile vanilyayı ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Karışımı kaselere paylaştırın ve streç film ile üzerini örtün. Buzdolabında en az 2 saat soğuttuktan sonra krema ve rendelenmiş çikolata ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.