Kakaolu revani tarifi

Malzemeler:

3 yumurta

200 gr toz şeker

65 gr irmik

245 gr un

1 kahve fincanı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı ceviz içi, iri çekilmiş

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

Şerbet için

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu



Hazırlanışı:

Şerbet için su ve şekeri tencereye alıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Birkaç dakika kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin. Ocaktan alarak soğumaya bırakın. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Tereyağı, yoğurt, yumurta, şeker ve vanilyayı karıştırma kabına alarak mikserle 6-7 dakika çırpın. İrmik, un, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyip spatula ile karıştırın. Hamuru yağlanmış fırın kabına aktarın ve fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından alıp 1 dakika beklettikten sonra soğuk şerbeti üzerine gezdirin. 1 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.