Şekersiz puding tarifi...

Malzemeler

• 3/4 bardak süt

• 1/2 bardak su

• 1 bardak yulaf ezmesi

• 4-5 adet hurma

• 1 çay kaşığı fıstık ezmesi

• 2 yemek kaşığı kakao

• 1 tutam tuz

• Damla çikolata, Hindistan cevizi



Hazırlanışı

Süt ve suyu kaynama noktasına getirin. Yulaf, az tuz ve hurmayı ekleyin, karıştırarak dört dakika pişirin. Karışıma kakao ekleyin. 1-2 dakika daha pişirin. En son fıstık ezmesini ekleyin. Kaselere alın, damla çikolata ve Hindistan cevizi ile süsleyin, servis edin.



Hindistan cevizinin içinde bulunan doymuş yağlar vücuttaki kolesterol düzeylerini geliştirmeye ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

