Karadutlu ve damla sakızlı strudel tarifi

Malzemeler:

6 baklava yufkası

100 g eritilmiş tereyağı

İç harcı için

2 su bardağı karadut

3/4 su bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı damla sakızı reçeli

Üzeri için

100 g beyaz çikolata



Hazırlanışı:

Baklava yufkalarını aralarına tereyağı sürerek üst üste dizin. İç harcı için karadut, pudra şekeri ve damla sakızı reçelini geniş bir kasede harmanlayın. Harcı baklava yufkalarının ortasına yayıp rulo şeklinde sarın. Yufkaların üzerine kalan tereyağını sürün ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Benmari usulü erittiğiniz beyaz çikolatayı bir sıkma torbasına doldurup strudelin üzerini süsleyin. Ilık servis yapın.