Karamelli ve çikolatalı dilimler tarifi

Malzemeler:

250 gr un

75 gr pudra şekeri

175 gr tereyağı

Karamel için:

90 gr tereyağı

90 gr kahverengi şeker

400 ml süt

Üzeri için:

90 gr bitter çikolata

90 gr sütlü çikolata

40 gr beyaz çikolata



Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın. Un, pudra şekeri ve tereyağını hamur yoğurma kabına alıp yoğurun. Yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine yarım santim kalınlığında olacak şekilde bir spatula yardımıyla yayın. Sıcak fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp hamurun soğumasını sağlayın. Karamel için, tereyağı, şeker ve sütü tavaya alın. Sürekli karıştırarak bir taşım kaynatın. Ocağı kısıp karışımı sürekli karıştırarak karamel rengini alana kadar pişirmeye devam edin. Tavayı ocağın üzerinden alın. Hazırladığınız karameli pişmiş hamur tabakasının üzerine yayın ve soğuyana kadar bekletin. Bitter, sütlü ve beyaz çikolataları ayrı kaplar içine alıp benmari usulü eritin. Soğumuş olan karamelin üzerine bitter çikolatayı iki parmak kalınlığında olacak şekilde dökün. Sütlü çikolatayı da aynı şekilde dökün. Sıralamayı aynı şekilde tamamlayın. Beyaz çikolatayı damlalar şeklinde bitter ve sütlü çikolatanın üzerine dökün. Bir kürdan ucu ile beyaz çikolatayı diğer çikolataların üzerine dağıtın. Çikolata donana kadar bekletin. Dilimleyip servis yapın.