Kardan adamlı cupcake
12 kişilik
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Malzemeler
1 yumurta
60 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1 su bardağı un
3/4 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı kakao
1 çay kaşığı karbonat
1 paket vanilya
Yapılışı
Tereyağı, vanilya ve şekeri mikserle krema kıvamına
gelinceye kadar çırpın. Kakao, un, karbonat ve sütü
ekleyip karıştırın. Ayrı bir kasede yumurtayı çırpın ve
karışıma ekleyip karıştırın. Cupcake kaplarına kağıt
yerleştirip hamuru içlerine paylaştırın. 180 dereceye
ayarlanmış fırında 20-25 dakika pişirin. Tel ızgara
üzerine alarak soğumaya bırakın.
Süslemesi
1 paket toz krem şanti
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı hindistan cevizi
24 marshmallow şeker
12 küçük kare çikolata
12 kavrulmuş dolmalık fıstık
Yapılışı
Krem şantiyi süt ile çırpın,
keklerin üzerine sürün.
Hindistan cevizi serpiştirin.
Marshmallow şekerleri üst
üste yerleştirip kardan adam
şekli verin. Şekerler ile göz ve
düğmeleri yaparak süsleyin.