Kardan adamlı cupcake

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12 kişilik -

Malzemeler

1 yumurta

60 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı un

3/4 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya



Yapılışı

Tereyağı, vanilya ve şekeri mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Kakao, un, karbonat ve sütü ekleyip karıştırın. Ayrı bir kasede yumurtayı çırpın ve karışıma ekleyip karıştırın. Cupcake kaplarına kağıt yerleştirip hamuru içlerine paylaştırın. 180 dereceye ayarlanmış fırında 20-25 dakika pişirin. Tel ızgara üzerine alarak soğumaya bırakın.



Süslemesi

1 paket toz krem şanti 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı hindistan cevizi 24 marshmallow şeker 12 küçük kare çikolata 12 kavrulmuş dolmalık fıstık



Yapılışı

Krem şantiyi süt ile çırpın, keklerin üzerine sürün. Hindistan cevizi serpiştirin. Marshmallow şekerleri üst üste yerleştirip kardan adam şekli verin. Şekerler ile göz ve düğmeleri yaparak süsleyin.

