Karpuz pasta

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Karpuzdan pasta!

- kişilik -

Malzemeler

1 karpuz

2 poşet toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

Üzeri için

Kekik dalları





Hazırlanışı:

Karpuzun baş kısımlarını yuvarlak bir pasta olacak şekilde kesip kabuklarını soyun. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Yuvarlak karpuzunuzun her yerini krem şanti ile kaplayın. Kestiğiniz baş kısımlarından küçük yuvarlak bir kaşıkla karpuz topları çıkarın. Pastanızın üzerini bu karpuz topları ve kekik dalları ile süsleyin. Buzdolabında bekletip soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.