Karpuz peltesi tarifi

Malzemeler:

5-6 dilim karpuz

50 g toz şeker

200 ml su

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

Üzeri için

1 yemek kaşığı file badem



Hazırlanışı:

Karpuzun çekirdeklerini ayıklayıp küçük doğrayın. Derin bir kaba alıp pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blender’dan geçirin. Bir tencereye aktarıp, su, mısır nişastası ve vanilyayı ilave ederek karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Pelteyi servis kaselerine paylaştırıp, buzdolabında soğutun. Üzerini file bademle süsleyerek soğuk servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.