Karpuz peltesi tarifi
Malzemeler:
5-6 dilim karpuz
50 g toz şeker
200 ml su
3 yemek kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilya
Üzeri için
1 yemek kaşığı file badem
Hazırlanışı:
Karpuzun çekirdeklerini ayıklayıp küçük doğrayın. Derin bir kaba alıp pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blender’dan geçirin. Bir tencereye aktarıp, su, mısır nişastası ve vanilyayı ilave ederek karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Pelteyi servis kaselerine paylaştırıp, buzdolabında soğutun. Üzerini file bademle süsleyerek soğuk servis yapın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.