Kayısı peltesi

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Kayısı peltesi tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

250 g kayısı

1.5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

4 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

Üzeri için

File badem



Hazırlanışı

Kayısı, toz şeker ve 4 su bardağı suyu tencereye alıp kayısılar yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Kalan bir su bardağı suyu, avilyayı ve nişastayı birlikte karıştırıp yavaş yavaş tencereye ekleyin ve koyulaşıncaya kadar pişirin. Pelteyi servis kaplarına paylaştırın ve buzdolabında soğutun. File bademle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



