Kayısı peltesi

Malzemeler:

250 g kayısı

1.5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

4 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

Üzeri için

File badem



Hazırlanışı:

Kayısı, toz şeker ve 4 su bardağı suyu tencereye alıp kayısılar yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Kalan bir su bardağı suyu, avilyayı ve nişastayı birlikte karıştırıp yavaş yavaş tencereye ekleyin ve koyulaşıncaya kadar pişirin. Pelteyi servis kaplarına paylaştırın ve buzdolabında soğutun. Üzerini file bademle süsleyerek servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.