Kayısı reçelli ponçik tarifi

Malzemeler:

4 su bardağı un

2 çay kaşığı tuz

1 paket (11 g) instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı ılık süt

2 yumurta

2 yumurta sarısı

100 g tereyağı

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Kayısı reçeli

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Unu bir yoğurma kabına eleyip tuzu ekleyin ve harmanlayın. İnstant mayayı karışıma ekleyip tekrar harmanlayın. Şeker, ılık süt, oda ısısında bekletilmiş yumurta sarıları ve yumurtaları ekleyip yoğurun. 5 dakika yoğurduktan sonra oda ısısında yumuşatılmış tereyağını ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip yoğurmaya devam edin. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 50 dakika dinlendirin. Kabaran hamuru bezelere ayırın. Elinizle yuvarlayıp şekil verin. Hazırladığınız ponçikleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. 20 dakika dinlendirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra ortasını yuvarlak küçük kurabiye kalıbıyla açın. Ortasına kayısı reçeli koyun. Pudra şekeri serpip servis yapın.