Kayısılı dondurma (Sorbe)

Ballı kayısılar güneşte pişip olgunlaştılar. Şimdi yaz güzeliyle serinlemenin tam zamanı.

4 kişilik -

Malzemeler:

250 g taze ve olgun kayısı (ayıklandıktan sonra tartılmış)

135 g su

115 g şeker



Hazırlanışı:

Kayısıları robotta püre haline getirin Suyu 60 derecede ısıtın. Suya şekeri ve kayısı püresini ekleyin, karıştırın. Karışım oda sıcaklığına geldiğinde ev tipi dondurma makinesine koyun. Eğer dondurma makineniz yoksa buzdolabınızın dondurucu bölümünde de hazırlayabilirsiniz. Bu durumda daha kremsi bir yapı elde etmek için donan karışımı blender’dan geçirin ve buzlukta tutarak her 20-30 dakikada bir çatalla karıştırın. Ağzı kapalı bir kapta 1 hafta kadar saklayabileceğiniz sorbenizi servise sunmadan önce de bir çatal yardımıyla iyice karıştırın.





