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Kayısılı rustik tart

Yaz güzeliyle nefis tatlar yaratmanın tam zamanı.

 - kişilik   -
Malzemeler:

Dolgusu için:
Ayıklanıp ortadan ikiye ayrılmış yarım kg kayısı
2 kaşık toz şeker
1 çay kaşığı  vanilya 

Hamur için: 
190 g un
3 kaşık (45 g) pudra şekeri
1 tutam tuz, 115 g tereyağı (soğuk)
1 çırpılmış  yumurta
üstüne serpmek için bir parça pudra şekeri

Hazırlanışı:
Genişçe bir kapta un, pudra şekeri, tuzu karıştırın. Tereyağını bir bıçakla bezelye tanesi  büyüklüğünde parçalara ayırıp unlu karışıma ekleyin. 1/4 kase soğuk suyu da ilave ederek bir  çatalla karıştırın. Hamuru yoğurun, eğer çok kuruysa 1-2 kaşık soğuk su daha ilave edin.  Yoğurduğunuz hamuru bir beze şekline getirin, üzerine bastırıp streç filmle sarın ve  buzdolabında en az bir saat beklemeye bırakın. Ayrı bir kapta kayısıları, şekeri ve vanilyayı  iyice karıştırın, üzerini kapatıp beklemeye bırakın. Fırını 200 derecede ısıtın. Hamuru çıkarıp  30 cm çapında bir daire elde edecek şekilde açın. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye koyun.  Açtığınız hamurun üzerine, ortadan başlayarak dolgu malzemesini bir kaşıkla yerleştirin.  Kenarlarda 5’er santimetrelik boşluk bırakın. Hamuru fotoğrafta görüldüğü gibi içe doğru  katlayın, köşelere elinizle bastırın. En son çırptığınız yumurtanın bir kısmını hafifçe hamurun  üzerine sürün. Tartınızı fırına koyup 20-30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından  çıkardıktan sonra üzerine hafifçe pudra şekeri serpiştirerek servise hazır hale getirin.

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