Kayısılı rustik tart

Yaz güzeliyle nefis tatlar yaratmanın tam zamanı.

- kişilik -

Dolgusu için:

Hamur için:





Ayıklanıp ortadan ikiye ayrılmış yarım kg kayısı2 kaşık toz şeker1 çay kaşığı vanilya190 g un3 kaşık (45 g) pudra şekeri1 tutam tuz, 115 g tereyağı (soğuk)1 çırpılmış yumurtaüstüne serpmek için bir parça pudra şekeriGenişçe bir kapta un, pudra şekeri, tuzu karıştırın. Tereyağını bir bıçakla bezelye tanesi büyüklüğünde parçalara ayırıp unlu karışıma ekleyin. 1/4 kase soğuk suyu da ilave ederek bir çatalla karıştırın. Hamuru yoğurun, eğer çok kuruysa 1-2 kaşık soğuk su daha ilave edin. Yoğurduğunuz hamuru bir beze şekline getirin, üzerine bastırıp streç filmle sarın ve buzdolabında en az bir saat beklemeye bırakın. Ayrı bir kapta kayısıları, şekeri ve vanilyayı iyice karıştırın, üzerini kapatıp beklemeye bırakın. Fırını 200 derecede ısıtın. Hamuru çıkarıp 30 cm çapında bir daire elde edecek şekilde açın. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye koyun. Açtığınız hamurun üzerine, ortadan başlayarak dolgu malzemesini bir kaşıkla yerleştirin. Kenarlarda 5’er santimetrelik boşluk bırakın. Hamuru fotoğrafta görüldüğü gibi içe doğru katlayın, köşelere elinizle bastırın. En son çırptığınız yumurtanın bir kısmını hafifçe hamurun üzerine sürün. Tartınızı fırına koyup 20-30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine hafifçe pudra şekeri serpiştirerek servise hazır hale getirin.