Kayısılı soğuk muhallebi

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6 kişilik -

Malzemeler

2.5 su bardağı kayısı suyu

2 yemek kaşığı nişasta

20 gr tereyağı

1 paket vanilya

5 kuru kayısı

Beyaz çikolata

File Antep fıstığı



Hazırlanışı

Tereyağını tencereye alıp eritin. Kayısı suyu, nişasta ve vanilyayı ilave edip sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp karışımı ılınana kadar karıştırın. Muhallebiyi kaselere paylaştırıp derin dondurucuda 30 dakika bekletin. Kaseleri servis tabağına ters çevirip tatlıları aktarın. Üzerini çok küçük kesilmiş kayısı parçalarıyla süsleyin. Eritilmiş beyaz çikolata ve file Antep fıstığıyla süsleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



