Keşkül-ü fukara

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6 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı kavrulmamış badem içi

1 su bardağı kavrulmamış fındık içi

1 su bardağı kavrulmamış Antep fıstığı içi

1 su bardağı kavrulmamış çam fıstığı

950 ml süt

140 gr toz şeker

40 gr nişasta



Hazırlanışı:

Badem, fındık, Antep fıstığı ve çam fıstıklarını mutfak robotuna alıp incecik çekin. Yarım su bardağı kuruyemişi süslemede kullanmak için bir kenara ayırın. 4 su bardağı sütü tencereye alıp ısıtın. Şekeri ekleyip karıştırın. Şeker eridikten sonra ufalanmış kuruyemişi ekleyip karıştırın. Kalan süte nişastayı ekleyip karıştırın. Yavaşça tencereye ilave edip karıştırarak pişirin. Karışımı muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmeye devam edin. Tatlıyı kaselere paylaştırın. Ayırdığınız kuruyemişlerle süsleyip soğuk servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.