Kestane unlu tart tarifi
Malzemeler:
3 yemek kaşığı kestane unu
5 yemek kaşığı yulaf unu
2 yemek kaşığı kinoa unu
2 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi
2 adet muz
2 adet mandalinanın suyu veya süt
Beyaz sos ve süsleme için;
4 kaşık mascarpone peyniri
2 yemek kaşığı bal
3 yemek kaşığı yoğurt
1 limon rendesi
Kestane şekeri
File fıstık
Hazırlanışı:
Tart için tüm malzemeleri karıştırın. 200 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirin. Sos için gereken malzemeleri karıştırın. Fırından çıkan tartınız ılındıktan sonra sosu kaşıkla üzerine dökün ve tartın her tarafına yayın. File badem ile servis edebilirsiniz.