Kestane unlu tart tarifi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı kestane unu

5 yemek kaşığı yulaf unu

2 yemek kaşığı kinoa unu

2 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi

2 adet muz

2 adet mandalinanın suyu veya süt

Beyaz sos ve süsleme için;

4 kaşık mascarpone peyniri

2 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı yoğurt

1 limon rendesi

Kestane şekeri

File fıstık



Hazırlanışı:

Tart için tüm malzemeleri karıştırın. 200 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirin. Sos için gereken malzemeleri karıştırın. Fırından çıkan tartınız ılındıktan sonra sosu kaşıkla üzerine dökün ve tartın her tarafına yayın. File badem ile servis edebilirsiniz.