Kestaneli bezeli iki renkli mousse tarifi

Malzemeler:

300 gr süt

30 gr nişasta

90 gr toz şeker

1 bardak ezilmiş beze

1 kahve fincanı sıcak süt

1 kahve fincanı benmari usulü eritilmiş bitter çikolata

1 çay bardağı haşlanmış ve ezilmiş kestane



Hazırlanışı:

Süt, şeker ve nişastayı bir tencerede koyun. Isınınca içine bir yumurta sarısı ekleyin ve hızlıca karıştırın. Muhallebi kıvamını alınca ezilmiş bezeleri içine atın, iyice karıştırıp el blender’ından geçirin ve bardaklara bölüştürün. Sıcak sütü, çikolatayı ve kestaneyi de iyice karıştırın. Bezeli muhallebinin üzerine eşit bir şekilde paylaştırın. Soğumaya bırakın. Pişmaniye veya meyvelerle süsleyip servis yapabilirsiniz.