Kestaneli kurabiye tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

200 g tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı yoğurt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

İç harcı için:

1 kase haşlanmış kestane

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Haşlanmış kestane ve şekeri tencereye alın. İyice ezerek kısık ateşte pişirin. Tarçını ekleyip ocaktan alın. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, pudra şekeri, yoğurt, un, kabartma tozu ve vanilyayı hamur yoğurma kabına alıp harmanlayın ve yoğurun. Hamurdan yarım limon büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde açın. Ortasına bir miktar kestaneli harçtan ekleyip yuvarlayarak kapatın. Fırın tepsisine dizip önceden 180 derecede ısıtılmış fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Ilık servis yapın.