Kestaneli sufle

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Kestaneli sufle tarifi

- kişilik -

Malzemeler

250 gr. tereyağı

250 gr. bitter çikolata

125 gr. şeker

80 gr. un

5 adet yumurta

100 gr. kestane şekeri



Hazırlanışı

Tereyağını eritin, ocağın altını kapatarak bitter çikolatayı tereyağına ilave edin. Toz şeker ve unu da ekleyerek karıştırın. Homojen bir karışım elde edin. Yumurtaları sarısını ve beyazını ayırarak her ikisini 10 dakika kadar iyice kabarana kadar ter çırpıcı ile çırpın. Çikolatalı karışıma yumurtaları ekleyin, son olarak küçük parçalar halindeki kestaneleri ilave edin. Karışımı sufle kaplarına dökerek 180 derece önceden ısıtılmış fırında 10- 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.