Kestaneli ve yulaflı barlar tarifi
Malzemeler
160 g bitter çikolata
50 g yulaf kepeği
2 portakalın rendelenmiş kabuğu
10 adet haşlanmış kestane
Hazırlanışı
Çikolatayı kısık ateşte, benmari usulü eritin. Erittiğiniz çikolatayı ocaktan alın, rendelenmiş portakal kabuğunu, ufalanmış kestaneyi ve yulaf kepeğini ekleyin. Spatula ile karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye dökün. İstediğiniz yükseklikte olacak şekilde spatula ile düzelterek şekillendirin. Oda ısısında 15 dakika beklettikten sonra buzdolabına alın ve 1 saat daha bekletin. Dilimleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.