Kestaneli ve yulaflı barlar tarifi

Malzemeler

160 g bitter çikolata

50 g yulaf kepeği

2 portakalın rendelenmiş kabuğu

10 adet haşlanmış kestane



Hazırlanışı

Çikolatayı kısık ateşte, benmari usulü eritin. Erittiğiniz çikolatayı ocaktan alın, rendelenmiş portakal kabuğunu, ufalanmış kestaneyi ve yulaf kepeğini ekleyin. Spatula ile karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye dökün. İstediğiniz yükseklikte olacak şekilde spatula ile düzelterek şekillendirin. Oda ısısında 15 dakika beklettikten sonra buzdolabına alın ve 1 saat daha bekletin. Dilimleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.