Kırmızı kadife kekler tarifi

Malzemeler:

1.5 su bardağı kek unu

1 su bardağı un

1 tutam tuz

1 tatlı kaşığı kakao

1 çay kaşığı karbonat

3 yumurta

2 paket vanilya

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı kefir

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 su bardağı ayçiçeği yağı

1 yemek kaşığı sıvı kırmızı gıda boyası

Üzeri için

Pudra şeker



Hazırlanışı:

Unlar, tuz, kakao ve karbonatı bir kasede harmanlayın. Yumurtalar vanilya ve şekeri mikserle iyice çırpın. Kefir, sirke, yağ, gıda boyasını ilave edin. Un karışımını ekleyip karıştırın. Muffin kaplarına kağıt yerleştirip hamuru içlerine paylaştırın. 180 dereceye ayarlanmış fırında kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerlerine pudra şeker serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

