Kıtır hamurlu elmalı tatlı

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Kıtır hamurlu elmalı tatlı tarifi...

4 kişilik -

Malzemeler

2 yeşil elma

1 muz

1 tatlı kaşığı kuru üzüm

50 gr ufalanmış fındık

1 tatlı kaşığı bal

2 tatlı kaşığı esmer şeker

5 tatlı kaşığı un

15 gr tereyağı

1 çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Elmaları küp şeklinde doğrayın ve tavada bir tatlı kaşığı bal ile 6-7 dakika pişirin. üzüm, küçük kesilmiş muz ve tarçını ilave edip tavayı ocaktan alın. Fırın kabını hafifçe yağlayın ve meyveli harcı kaba doldurun. Tereyağı, esmer şeker, un ve 50 gr fındığı elinizle hafifçe ufalayarak ezmeden karıştırın. Karışımı meyveli harcın üzerine serpin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Ilık servis yapın. Kıtır hamurlu elmalı tatlı artık hazır, afiyet olsun.





* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



