Kivili kek tarifi
Malzemeler:
115 gr ufalanmış fındık
175 gr tereyağı
175 gr toz şeker
60 ml krema
30 ml limon suyu
2 yumurta
115 gr un
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
Üzeri için:
Kivi dilimleri
Pudra şekeri
Hazırlanışı:
20 santim çapında bir kalıbın içini yağlayın. Ufalanmış fındık, tereyağı, toz şeker, krema, limon suyu, yumurtalar, un ve kabartma tozunu kaseye alıp mikserle çırpın. Kalıba döküp üzerini kaşığın tersiyle düzleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin. Kivi dilimleri ile süsleyerek servis yapın.