Kivili kek tarifi

Malzemeler:

115 gr ufalanmış fındık

175 gr tereyağı

175 gr toz şeker

60 ml krema

30 ml limon suyu

2 yumurta

115 gr un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için:

Kivi dilimleri

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

20 santim çapında bir kalıbın içini yağlayın. Ufalanmış fındık, tereyağı, toz şeker, krema, limon suyu, yumurtalar, un ve kabartma tozunu kaseye alıp mikserle çırpın. Kalıba döküp üzerini kaşığın tersiyle düzleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin. Kivi dilimleri ile süsleyerek servis yapın.