Kivili kup tarifi

Malzemeler:

4 kivi

1 litre süt

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Portakal peltesi için

3 su bardağı portakal suyu

1 su bardağı su

3.5 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker



Hazırlanışı:

Süt, buğday nişastası, toz şeker ve unu tencereye alın. Mikserle iyice karıştırın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Vanilyayı ekleyip karıştırın ve ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Kivileri minik parçalar şeklinde doğrayın. Ilınmış muhallebiye ekleyip karıştırın. Muhallebiyi cam kaselerin yarısına gelecek şekilde paylaştırın. Buzdolabında bekletip soğutun. Portakal peltesini hazırlamak için tüm malzemeyi tencerede çırpın ve pişirin. Ilındıktan sonra muhallebilerin üzerini portakal peltesiyle doldurun. Kivi dilimleriyle süsleyip soğuk servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.