Kızarmış halka tatlısı tarifi
Malzemeler:
1 yumurta
1 çay bardağı Ayçiçek yağı
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı rendelenmiş lime kabuğu
1 çay bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Üzeri için
80 g beyaz çikolata
Hazırlanışı:
Yumurta, Ayçiçek yağı, süt, rendelenmiş lime kabuğu, vanilya ve şekeri geniş bir karıştırma kabında tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar çırpın. Kabartma tozu ve unu ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamuru unlanmış tezgah üzerine alarak 2 cm kalınlığında bir merdane yardımıyla açın. Hamurdan yuvarlak bir kurabiye kalıbı yardımıyla parçalar kesin. Ortalarını da daha küçük bir kalıpla keserek halkalar elde edin. Hamur halkalarını kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Üzerini benmari usulü erittiğiniz beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.