Kolay cupcake

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24-26 kişilik -

Malzemeler

4 yumurta

2 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvıyağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un



Yapılışı

Yumurta ve şekeri şeker eriyene kadar iyice çırpın. Kalan malzemeleri sırası ile aynı kaba ekleyip son olarak da kalıplara paylaştırın. 160 derece ile ısınmış fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin.



Süslemesi

Soğuyan cupcake’lerinizin üzerini önce kırmızı şeker hamurlarıyla kapatın ardından yine kalıplar yardımıyla kestiğiniz beyaz yuvarlak hamurlarla mantar şeklini verin.