Kolay cupcake
24-26 kişilik
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Malzemeler
4 yumurta
2 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1/2 su bardağı sıvıyağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
Yapılışı
Yumurta ve şekeri şeker eriyene kadar iyice çırpın.
Kalan malzemeleri sırası ile aynı kaba ekleyip son
olarak da kalıplara paylaştırın. 160 derece ile ısınmış
fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin.
Süslemesi
Soğuyan cupcake’lerinizin üzerini
önce kırmızı şeker hamurlarıyla
kapatın ardından yine kalıplar
yardımıyla kestiğiniz beyaz
yuvarlak hamurlarla mantar
şeklini verin.