Köstebek pasta

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Köstebek pasta tarifi...

6 kişilik -

Malzeme

Kek için

4 yumurta

1.5 çay bardağı un

2 çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı kakao

İç harcı için

1 kg kestane

2 su bardağı krema

2 çay bardağı toz şeker

3 paket vanilya

2 su bardağı kıyılmış ceviz

1 su bardağı kıyılmış fındık

Yarım su bardağı akide şekeri

Üzeri için

250 g bitter çikolata



Hazınlanışı

Kek için derin bir kapta yumurtalarla şekeri çırpın. Şeker eridikten sonra ayçiçek yağını ekleyip çırpmaya devam edin. Elenmiş un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Kek hamurunu kare şekilli bir kalıba yayın. önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin. Kek ılındıktan sonra enine ikiye kesin. Bir parçasını içi streç film ile kaplanmış bir kaseye elinizle bastırarak yerleştirin. Pastanın iç harcı için, kestaneleri bombeli taraflarından bıçak ucuyla çizdikten sonra haşlayın. Suyunu süzün, kabuklarını soyun ve çatalla ezin. Kestanenin 100 gram kadarını ayırıp kalanı kremanın içine iri parçalar olarak kalacak şekilde ekleyin. Şeker, ufalanmış ceviz, fındık, akide şekeri ve vanilyayı ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırın ve koyu bir kıvama gelmesi için buzdolabında 1 saat bekletin. Hazırladığınız iç harcı kalıbın içine yaydığınız kekin üzerine aktarın. Diğer kek parçası ile kasenin üzerini kapatın. Derin dondurucuda 30 dakika bekletin. Pastayı derin dondurucudan çıkarıp bir ızgara teli üzerine ters çevirin. Streç filmi üzerinden alın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Çikolatayı pastanın tamamını kaplayacak şekilde üzerine dökün. Çikolata donduktan sonra servis yapın.