Kremalı fındık

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Lezzet şöleni!

12 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı fındık

1/4 su bardağı toz şeker

5 yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı vanilya

1 çubuk vanilya

4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı toz jelatin

Silikon kek kalıbı

1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için

İri kırılmış fındık

Orman meyveleri



Hazırlanışı:

Fındıkların yarısını mutfak robotunda çekerek un haline getirin. Diğer yarısını irice kıyın. Toz şeker ve yumurta sarılarını büyük bir kasede mikserle çırpın. Vanilya ve sütü ilave edip tekrar çırpın. Bu karışımı büyük bir tencereye alın, vanilya çubuğunun içini açıp tanelerini süte sıyırın. Orta ateşte çırpma teliyle sürekli karıştırarak kaynatın. Fokurdayınca ocağı kapatın. Toz jelatini ilave edip 3-4 dakika karıştırın. Jelatinin iyice eridiğine emin olun. İçinde jelatin tane şeklinde kaldıysa süzgeçten geçirerek süzün. Sütün tamamen soğumasını bekleyin. Bütün fındıkları soğuk sütün içine karıştın. Silikon kalıbın içine bir kaşık toz şeker serpin. Süt karışımını tekrar karıştırıp içine dökün. En az 1 gece buzdolabında bekletin. Kalıptan ters çevirerek çıkarın ve servis tabağına alın. Fındık ve orman meyveleri ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.