Krep pasta tarifi

Malzemeler:

3 yumurta

2.5 su bardağı süt - 2 su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

50 gr kakao

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

Krema için

200 ml krema

1 paket vanilya

Üzeri için

200 gr bitter çikolata

200 ml krema



Hazırlanışı:

Krep için yumurta, süt, un, şeker, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu karıştırma kabına alın ve mikser ile iyice çırpın. Yapışmaz yüzeyli tavaya çok hafif yağ sürün ve karışımdan yaklaşık 1 kepçe dolusu alarak tavaya aktarın ve önlü arkalı hafif kızarıncaya kadar pişirin. Tüm hamur bitinceye kadar işlemi tekrarlayın. Krema ile vanilyayı mikserle koyulaşıncaya kadar çırpın. 10 dakika buzdolabında soğutun. Servis tabağına bir krep yerleştirin. Üzerine bir miktar krema sürüp ikinci krebi yerleştirin. Aralarına krema sürerek tüm krepleri üst üste dizin. Buzdolabında bekletin. Kremayı sos tenceresine alarak ısıtın. Çikolatayı küçük parçalara bölerek ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın ve soğumaya bırakın. Pastanın üzerini çikolata karışımı ile sıvayın ve süsleyerek servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.