Krep pasta tarifi
Malzemeler:
3 yumurta
2.5 su bardağı süt - 2 su bardağı un
Yarım su bardağı toz şeker
50 gr kakao
1 paket vanilya
1 çay kaşığı kabartma tozu
Krema için
200 ml krema
1 paket vanilya
Üzeri için
200 gr bitter çikolata
200 ml krema
Hazırlanışı:
Krep için yumurta, süt, un, şeker, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu karıştırma kabına alın ve mikser ile iyice çırpın. Yapışmaz yüzeyli tavaya çok hafif yağ sürün ve karışımdan yaklaşık 1 kepçe dolusu alarak tavaya aktarın ve önlü arkalı hafif kızarıncaya kadar pişirin. Tüm hamur bitinceye kadar işlemi tekrarlayın. Krema ile vanilyayı mikserle koyulaşıncaya kadar çırpın. 10 dakika buzdolabında soğutun. Servis tabağına bir krep yerleştirin. Üzerine bir miktar krema sürüp ikinci krebi yerleştirin. Aralarına krema sürerek tüm krepleri üst üste dizin. Buzdolabında bekletin. Kremayı sos tenceresine alarak ısıtın. Çikolatayı küçük parçalara bölerek ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın ve soğumaya bırakın. Pastanın üzerini çikolata karışımı ile sıvayın ve süsleyerek servis yapın.