Kupta elma tatlısı

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- kişilik -

Malzemeler

2 tatlı kaşığı esmer şeker

1 çubuk tarçın

4 tane karanfil

1 kahve fincanı su

4 orta boy elma

2 su bardağı yağsız süt

1 paket çilekli puding

200 gr mascarpone peyniri

4 dilim hazır kızartılmış ekmek dilimleri

Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz



Hazırlanışı:

Su, şeker, tarçın ve karanfili tencereye alıp kaynatın. Elmaların kabuklarını soyup orta kısımlarını oyduktan sonra tencereye ekleyip kısık ateşte yumuşayana kadar haşlayın. Hiç su kalmayana kadar elmaları pişirmeye devam edin. Elmalar ılındıktan sonra içlerine ufalanmış cevizi doldurun. Pudingi sütle pişirin. Mascarpone peynirini ekleyip iyice karıştırın. Kuplara birkaç kaşık pudingli karışımdan paylaştırın. Pudinglerin üzerine kızartılmış ekmekleri ilave edin. Ekmeklerin üzerine elmaları yerleştirin.





* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

