Kupta vişneli cheesecake tarifi

Malzemeler:

2 paket yulaflı bisküvi

4 yemek kaşığı tereyağı

225 g krem peynir

1 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

1 su bardağı krema

Vişne sosu için

2 su bardağı vişne

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı nişasta



Hazırlanışı:

Yulaflı bisküvi ve tereyağını un kıvamında oluncaya kadar rondodan geçirin ve servis kavanozlarının tabanlarına paylaştırın. Bir kaşık yardımıyla bastırarak düzleştirin. Krem peynir, pudra şekeri, vanilya esansı ve kremayı geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Karışımı bisküvilerin üzerine paylaştırıp buzdolabında 4 saat dinlendirin. Vişne sosu için, vişne ve toz şekeri geniş bir tencerede kaynatın. Şeker erimeye başladığında su ile açtığınız nişastayı ilave edip sos koyulaşıncaya kadar pişirin. Pişen sosu soğuyan cheesecake kavanozlarının üzerine paylaştırın. Buzdolabında 2 saat daha dinlendirin. Soğuk servis yapın.