Kuru meyveli sütlü pirinç
- kişilik
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Malzemeler
1 litre yağsız süt
Sıcak su
1 su bardağı kepekli pirinç
1 kahve fincanı bal
Üzeri için
Kabuklu badem
Yaban mersini
Kuru kayısı
Hazırlanışı
Kepekli pirinci yıkayıp tencereye alın. üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Suyu çekip yumuşayana kadar haşlayın. Süt ve balı ekleyip karışım koyulaşana kadar pişirin. Tatlıyı kaselere paylaştırın. Oda ısısında ılındıktan sonra buzdolabında 2 saat bekletip soğutun. Kuru meyveler ve bademle süsleyip servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.