Kuru meyveli sütlü pirinç

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- kişilik -

Malzemeler

1 litre yağsız süt

Sıcak su

1 su bardağı kepekli pirinç

1 kahve fincanı bal

Üzeri için

Kabuklu badem

Yaban mersini

Kuru kayısı



Hazırlanışı

Kepekli pirinci yıkayıp tencereye alın. üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Suyu çekip yumuşayana kadar haşlayın. Süt ve balı ekleyip karışım koyulaşana kadar pişirin. Tatlıyı kaselere paylaştırın. Oda ısısında ılındıktan sonra buzdolabında 2 saat bekletip soğutun. Kuru meyveler ve bademle süsleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

