Serin ve tatlı bir öneri!

Malzemeler

2 adet limonun suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

2.5 su bardağı su

3 çorba kaşığı buğday nişastası

7 çorba kaşığı pudra şekeri



Üzeri için

Limon kabuğu rendesi

Tuzsuz fıstık





Hazırlanışı:

Limonların suyunu sıkın ve bir limonu rendeleyin. Limon suyu, limon kabukları, su, pudra şekeri venişastayı karıştırın. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Suyla ıslatılmış servis kaselerine boşaltın. 2 saat buzdolabında soğutun. Rendelenmiş limon kabuğu ve fıstık serperek servis yapın.

