Serin ve tatlı bir öneri!
Malzemeler
2 adet limonun suyu
1 adet limon kabuğu rendesi
2.5 su bardağı su
3 çorba kaşığı buğday nişastası
7 çorba kaşığı pudra şekeri
Üzeri için
Limon kabuğu rendesi
Tuzsuz fıstık
Hazırlanışı:
Limonların suyunu sıkın ve bir limonu rendeleyin. Limon suyu, limon kabukları, su, pudra şekeri venişastayı karıştırın. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Suyla ıslatılmış servis kaselerine boşaltın. 2 saat buzdolabında soğutun. Rendelenmiş limon kabuğu ve fıstık serperek servis yapın.