Limonlu cheesecake tarifi

Malzemeler:

500 g krem peynir

150 g toz şeker

50 g krema

Bir tutam toz vanilya

5 yumurta

80 g un

1 limon kabuğu

120 g tereyağı

1 paket petit beurre bisküvi

10 g bal

2 limon

200 g toz şeker

300 ml su



Hazırlanışı:

Rondoda bisküvi, tereyağı ve balı karıştırıp tatlının tabanını oluşturun. Bu karışımı kalıbınızın tabanına kaşık ile bastırarak yayın. Krem peynir, krema ve toz şekeri hafif kabarana kadar çırpın. Yumurtaları kabaran kremaya teker teker ilave edin. Üzerine unu ekleyin, karıştırın. Hazırladığınız kremayı tabanın üzerine boşaltın. 120 derecelik fırında 45 dakika pişirin, soğumaya alın. Limonları ince dilimleyin, su ve şeker ile birlikte 5 dakika kısık ateşte pişirin. Soğuyan cheesecake’in üzerine limonları dilediğiniz şekilde dizip servis edin.