Limonlu Cupcake

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18 kişilik -

Malzemeler

4 su bardağı un

3 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

500 gr. tereyağı

2 su bardağı şeker

9 yumurta

1 paket vanilya

2 çay kaşığı limon rendesi ya da 1 tatlı

kaşığı limon suyu



Yapılışı

Un, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın. Başka bir kapta tereyağını yumuşatın ve şekerle krem haline gelene kadar çırpın. Ardından yumurtaları, vanilya ve limon suyunu karışıma bir bir ekleyin. Bu karışımı un, kabartma tozu ve tuzun bulunduğu kaba ekleyin, iyice çırpın. Malzemeyi, hafifçe yağlanmış olan cupcake kaplarınıza dökün. Kekin biraz kabaracağını düşünerek bir miktar pay bırakın ki, cupcake’ler taşmasın. Önceden 180 derecede ısıtılmış ve fan kullanılmayan fırında, üzeri altın sarısı olana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.



Süslemesi

Süsleme için beyaz ve sarı renklerde şeker hamuru satın alın. Hamura çiçek görünümleri vererek pastalarınızın üzerini süsleyin.