Limonlu Cupcake
18 kişilik
-
Malzemeler
4 su bardağı un
3 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
500 gr. tereyağı
2 su bardağı şeker
9 yumurta
1 paket vanilya
2 çay kaşığı limon rendesi ya da 1 tatlı
kaşığı limon suyu
Yapılışı
Un, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın. Başka
bir kapta tereyağını yumuşatın ve şekerle krem haline
gelene kadar çırpın. Ardından yumurtaları, vanilya ve
limon suyunu karışıma bir bir ekleyin. Bu karışımı un,
kabartma tozu ve tuzun bulunduğu kaba ekleyin, iyice
çırpın. Malzemeyi, hafifçe yağlanmış olan cupcake
kaplarınıza dökün. Kekin biraz kabaracağını düşünerek
bir miktar pay bırakın ki, cupcake’ler taşmasın.
Önceden 180 derecede ısıtılmış ve fan kullanılmayan
fırında, üzeri altın sarısı olana kadar yaklaşık
40 dakika pişirin.
Süslemesi
Süsleme için beyaz ve sarı
renklerde şeker hamuru satın
alın. Hamura çiçek görünümleri
vererek pastalarınızın üzerini
süsleyin.