Linga tatlısı

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4 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı süt

5 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı un

2 su bardağı ceviz içi

2 su bardağı üzüm pekmezi

Kızartmak için:

2 su bardağı ayçiçek yağı

2 çay bardağı toz şeker



Hazırlanışı:

Aynen krep gibi; un, süt, yumurta, kabartma tozu ve şekerle hamuru hazırlayın. Teflon tavayı yağlayın. Hamuru dökün ve iki tarafını da kızartıp arasına ceviz sarın. Üzerine pekmez döküp servis edin.



Not: Linga Tatlısı, Bilecik yöresine ait bir lezzettir. Çok pratik olan bu tatlıyı yaptıktan hemen sonra sıcak sıcak yemenizi tavsiye ediyoruz.