Lor tatlısı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik 30 dakika

Malzemeler

Yarım paket kabartma tozu

250 gr lor peyniri

2 yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı irmik

1 çay kaşığı limon suyu

File badem

Şerbeti için

4 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su



Hazırlanışı:

Lor peynirini ufalayın. Geniş bir kapta yumurtalar, un, irmik, limon suyu ve kabartma tozunu ilave edip iyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Yağladığınız fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. 170 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Soğumaya bırakın. Şeker ve suyu kaynatıp soğuyan tatlının üzerine sıcak olarak gezdirin. Şerbetini iyice çekince üzerine file badem serpip servis yapın.