Lor tatlısı tarifi

Malzemeler:

500 gr tuzsuz lor peyniri

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 su bardağı pirinç unu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 limon rendelenmiş kabuğu

Şerbet için

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Üzeri için

Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Şeker, su ve limon suyunu tencereye alıp kaynatın. Kısık ateşte 20 dakika daha kaynatın. Soğumaya bırakın. Lor peynirini geniş bir kaseye alın. Yumurtaları ekleyip mikserle çırpın. Şeker, un, pirinç unu, vanilya, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip karıştırın. Hamuru krema sıkma torbasına doldurun ve yağlanmış tepsiye şekilli olarak aralıklı sıkın. 175 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkardığınız tatlının üzerine soğumuş şerbeti gezdirerek dökün ve 1 saat beklettikten sonra üzerine hindistan cevizi serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

