Marshmallow kaplı cupcake

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10 kişilik -

Malzemeler

1/2 su bardağı tuzsuz tereyağı (oda

sıcaklığında)

2/3 su bardağı şeker

3 yumurta

1 tatlı kaşığı sıvı vanilya

1 1/2 su bardağı un

1 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

1/4 su bardağı süt

1 limon kabuğu rendesi



Yapılışı

Mikserde tereyağı ve şekeri iyice çırpın. Karışım pürüzsüz krema kıvamına gelsin. Yumurtaları tek tek ekleyin. Vanilya ve limon kabuğunu karıştırın. Un, tuz ve kabartma tozunu bir kaba koyun. Yavaş yavaş yumurtalı karışıma bir unlu karışım bir sütten ekleyip çırpın. Hamuru kalıplarınıza dağıtıp önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 20 dakika pişirin.



Süslemesi

100 gr. marshmallow şekerleri bir iki yemek kaşığı su ile eritin. Önceden pişip soğuyan cupcake’leri tek tek sıvı haldeki marshmallow şekerine bulayın. Soğuması için en az 2-3 saat bekletin. Şeker hamuru ile üstlerini minik güller ve yaprak yaparak süsleyin.