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Marshmallow kaplı cupcake

 10 kişilik   -
Malzemeler
1/2 su bardağı tuzsuz tereyağı (oda
sıcaklığında)
2/3 su bardağı şeker
3 yumurta
1 tatlı kaşığı sıvı vanilya
1 1/2 su bardağı un
1 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
1/4 su bardağı süt
1 limon kabuğu rendesi

Yapılışı
Mikserde tereyağı ve şekeri iyice çırpın. Karışım pürüzsüz krema kıvamına gelsin. Yumurtaları tek tek ekleyin. Vanilya ve limon kabuğunu karıştırın. Un, tuz ve kabartma tozunu bir kaba koyun. Yavaş yavaş yumurtalı karışıma bir unlu karışım bir sütten ekleyip çırpın. Hamuru kalıplarınıza dağıtıp önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Süslemesi
100 gr. marshmallow şekerleri bir iki yemek kaşığı su ile eritin. Önceden pişip soğuyan cupcake’leri tek tek sıvı haldeki marshmallow şekerine bulayın. Soğuması için en az 2-3 saat bekletin. Şeker hamuru ile üstlerini minik güller ve yaprak yaparak süsleyin.

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