Marshmallow kaplı cupcake
10 kişilik
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Malzemeler
1/2 su bardağı tuzsuz tereyağı (oda
sıcaklığında)
2/3 su bardağı şeker
3 yumurta
1 tatlı kaşığı sıvı vanilya
1 1/2 su bardağı un
1 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
1/4 su bardağı süt
1 limon kabuğu rendesi
Yapılışı
Mikserde tereyağı ve şekeri iyice çırpın. Karışım
pürüzsüz krema kıvamına gelsin. Yumurtaları tek tek
ekleyin. Vanilya ve limon kabuğunu karıştırın. Un,
tuz ve kabartma tozunu bir kaba koyun. Yavaş yavaş
yumurtalı karışıma bir unlu karışım bir sütten ekleyip
çırpın. Hamuru kalıplarınıza dağıtıp önceden ısıtılmış
175 derecelik fırında 20 dakika pişirin.
Süslemesi
100 gr. marshmallow şekerleri
bir iki yemek kaşığı su ile
eritin. Önceden pişip soğuyan
cupcake’leri tek tek sıvı haldeki
marshmallow şekerine bulayın.
Soğuması için en az 2-3 saat
bekletin. Şeker hamuru ile
üstlerini minik güller ve yaprak
yaparak süsleyin.