Meyveli irmik tatlısı
8 kişilik
30 dakika
Malzemeler
�1 litre süt
1 su bardağı irmik
12 yemek kaşığı tozşeker
1 paket vanilya
�1 çay kaşığı tarçın
2 adet orta boy tatlı elma
Hazırlanışı:
Süt, irmik ve tozşeker orta boy bir tencereye koyulur. Üzerine vanilya ve tarçın serpiştirilir. Kabukları soyulan elmalar rendelenir. Elma rendesi avuçlar arasında sıkılır ve irmikli
karışımın olduğu tencereye aktarılır. Ocakta orta ısılı ateşte, sürekli karıştırılarak tatlı pişirilir.Koyulaşıp muhallebi kıvamına gelen tatlı, kaynamaya başladıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alınır ve ılık hale gelmesi beklenir. Diğer taraftan, orta boy cam kalıp ya da şekilli bir plastik kalıp suyla çalkalanır. Ilık hale gelen irmik tatlısı bu kalıba aktarılır ve
üzeri düzeltilerek buzdolabında bir gece bekletilir.Ertesi gün tatlı servis tabağına ters çevrilir. Taze mevsim meyveleriyle süslenip dilimlenerek servise sunulur.