Meyveli ve kremalı mereng tarifi

Malzemeler:

Mereng için

3 yumurta akı

6 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

50 gr labne peyniri

50 ml krema

150 gr çilek

İnce çekilmiş Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Fırını 150 derecede ısıtın. Yumurta aklarını temiz ve kuru bir kaseye alın . Bir tutam tuz ekleyip mikserle çırpın. Çırpma esnasında şekeri yavaşça ekleyerek köpük gibi olana kadar çırpmaya devam edin. Krema sıkma torbasına doldurup yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklarla büyük merengler sıkın. Önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından alıp soğutun. Labne peyniri ve kremayı mikserle çırpın. Merengler soğuyunca enine ikiye kesin. Merenglerin alt parçalarının üzerine peynirli krema ve küçük parçalar şeklinde kesilmiş çilekleri paylaştırın. Çileklerin üzerine ince çekilmiş Antep fıstığı serpin. Diğer mereng parçasını üzerine kapatıp servis yapın.