Midye tatlısı
4 kişilik
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Malzemeler
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 tutam tuz
¼ paket yaş maya
Aldığı kadar un
İçi İçin
Dövülmüş ceviz içi (fındık da olabilir)
Şerbeti İçin
3,5 su bardağı şeker
3,5 su bardağı su
2 damla limon suyu
Hazırlanışı
Öncelikle şerbeti hazırlayın ve soğumaya
bırakın. Bir kapta süt, yoğurt, sıvı yağ,
yumurta, tuz ve mayayı elinizle karıştırın.
Sonra yavaş yavaş unu ekleyin. 20 dakika
kadar dinlendirin. Hamuru 10 parçaya
bölün. Her 10 parçayı da 5’e bölün ve
mısır nişastası yardımıyla yemek tabağı
büyüklüğünde açın. 5 taneyi üst üste koyun
ve büyüterek açın, sonra sıkıca rulo yapın.
Rulodan yaklaşık 1 cm.’lik parçalar kesin.
Kestiğiniz parçaları, zeminde düz duracak
şekildeyken üstüne bastırıp biraz açın.
İçine dövülmüş ceviz koyun ve poğaça
gibi kapatın. Tepsiye dizdiğiniz midyelerin
üstüne erimiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı
sürün. 180 derecede kızarana kadar
pişirin. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak
şekilde şerbetleyip servis edin.