Midye tatlısı

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4 kişilik -

Malzemeler

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 tutam tuz

¼ paket yaş maya

Aldığı kadar un



İçi İçin

Dövülmüş ceviz içi (fındık da olabilir)



Şerbeti İçin

3,5 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

2 damla limon suyu



Hazırlanışı

Öncelikle şerbeti hazırlayın ve soğumaya bırakın. Bir kapta süt, yoğurt, sıvı yağ, yumurta, tuz ve mayayı elinizle karıştırın. Sonra yavaş yavaş unu ekleyin. 20 dakika kadar dinlendirin. Hamuru 10 parçaya bölün. Her 10 parçayı da 5’e bölün ve mısır nişastası yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açın. 5 taneyi üst üste koyun ve büyüterek açın, sonra sıkıca rulo yapın. Rulodan yaklaşık 1 cm.’lik parçalar kesin. Kestiğiniz parçaları, zeminde düz duracak şekildeyken üstüne bastırıp biraz açın. İçine dövülmüş ceviz koyun ve poğaça gibi kapatın. Tepsiye dizdiğiniz midyelerin üstüne erimiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürün. 180 derecede kızarana kadar pişirin. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde şerbetleyip servis edin.