Milföy kremalı çilek tarifi

Malzemeler:

4-5 adet milföy

250 g çilek

Pudra şekeri

Kreması için

250 g süt

50 gr un

100 g toz şeker

25 g nişasta

2 adet yumurta

75 g toz badem



Hazırlanışı:

Un, toz şeker, nişasta, yumurta ve toz bademi bir kapta karıştırın. Ocağın altını yakarak sütü de üzerine ekleyin ve karıştıra karıştıra pişirin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve bir süre daha karıştırmaya devam edin. Kare şeklindeki milföy yapraklarını dörde bölün ve fırına sürerek 8-10 dakika çıtır çıtır oluncaya kadar pişirin. Fırından çıkardığınız milföylerin hafif ılınmasını bekleyin ve bir kat milföy, bir kat krema, çilek ve yine milföy koyarak birkaç kattan oluşan çıtır tatlınızı hazırlayın. En son üzerine bir çay süzgeci yardımıyla hafifçe pudra şekeri serpiştirin.