Milföy kremalı çilek tarifi
Malzemeler:
4-5 adet milföy
250 g çilek
Pudra şekeri
Kreması için
250 g süt
50 gr un
100 g toz şeker
25 g nişasta
2 adet yumurta
75 g toz badem
Hazırlanışı:
Un, toz şeker, nişasta, yumurta ve toz bademi bir kapta karıştırın. Ocağın altını yakarak sütü de üzerine ekleyin ve karıştıra karıştıra pişirin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve bir süre daha karıştırmaya devam edin. Kare şeklindeki milföy yapraklarını dörde bölün ve fırına sürerek 8-10 dakika çıtır çıtır oluncaya kadar pişirin. Fırından çıkardığınız milföylerin hafif ılınmasını bekleyin ve bir kat milföy, bir kat krema, çilek ve yine milföy koyarak birkaç kattan oluşan çıtır tatlınızı hazırlayın. En son üzerine bir çay süzgeci yardımıyla hafifçe pudra şekeri serpiştirin.