Milföylü ballı şöbiyet tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı irmik

1 paket milföy hamuru

150 g file Antep fıstığı

3 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için

1 su bardağı bal



Hazırlanışı:

İrmik ve sütü bir sos tenceresine alın. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin. Milföy hamurlarını dörde bölün. İçlerine irmikli muhallebiden yayıp file Antep fıstığı ilave edin ve üçgen şeklinde kapatın. Şöbiyetleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine eritilmiş tereyağı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcakken üzerlerine bal gezdirin. Ilık servis yapın.