Tatlı bir öneri...

Malzemeler

Vanilyalı puding için

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır unu

1 tutam tuz

2.5 su bardağı süt

3 yumurtanın sarısı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı vanilya esansı

1 muz

Arası için

2 muz

Kedidili bisküvisi

Üzeri için

Kaymaklı dondurma

Karamel sos



Hazırlanışı:

Toz şeker, mısır unu ve tuzu bir karıştırma kabında harmanlayın. Sütü ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurta sarılarını da ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar çırpmaya devam edin. Karışımı bir sos tenceresine alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak 4-7 dakika pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp bir spatula yardımıyla karıştırarak 6-7 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp tereyağı, vanilya esansı ve ezdiğiniz muzu ilave ederek tereyağı tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Pudingi servis kaplarının yarısını dolduracak şekilde paylaştırın. üzerine 2-3 parçaya ayırdığınız kedidili bisküvisi ve dilimlediğiniz muzlardan yerleştirin. Kalan pudingi muzların üzerlerine paylaştırın. Pudinglerinizi buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Dinlenen pudingleri, kalan kedidili bisküvileri, muz dilimleri, kaymaklı dondurma ve karamel sos ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

