Nar ve chia tohumları ile mangolu ahududu jölesi tarifi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı chia tohumu

200 g ahududu

1 mango

200 ml Hindistan cevizi sütü

Meyve jölesi

3 çay kaşığı bal

Yarım nar

120 ml su

Üzeri için:

Nar taneleri



Hazırlanışı:

Chia tohumlarını Hindistan cevizi sütü ve 1 çay kaşığı bal ile çırpın. Chianın sıvıyı çekmesi ve jel kıvamını alması için ara sıra karıştırarak bekletin. Mango ve 60 ml suyu bir blender ya da mutfak robotuyla yüksek hızda çekin ve püre haline getirin. Meyve jölesi ile birlikte küçük bir tencereye koyun ve orta ateşte 5 dakika pis¸irin. Nar tanelerinin yarısını ekleyin ve bir bardağa döküp soğumaya bırakın. Ahududuları, balı ve 60 ml suyu da aynı şekilde püre haline getirin. Meyve jölesi ile birlikte küçük bir tencereye aktarın ve orta ateşte 5 dakika pis¸irin. 5-10 dakika soğumaya bırakın. Servis kuplarına bir miktar mangolu karışımı paylaştırın. Yan tutarak soğutun. Soğuduktan sonra ahududulu karışımı ekleyin ve tekrar soğumaya bırakın. En üste chia tohumlu karışımı ekleyin. Tamamen soğuyana kadar buzdolabında bekletin. Üzerini Nar taneleri ile süsleyip servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.