Narlı ve frambuazlı pavlova

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Sıra dışı bir lezzet!

4 kişilik -

Malzemeler

4 yumurta akı

200 g pudra şekeri

1 paket krem şanti

1 tutam tuz

1 küçük kase nar tanesi

Sosu için

40 g pudra şekeri

2 damla limon suyu

1 kase frambuaz

Süslemek için

Nar



Hazırlanışı:

Yumurta aklarını bir kaba aktarın. Bir tutam tuz ile pudra şekeri ekleyip çırpıcı ile parlak, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Fırın kağıdı üzerine 20 cm çapında bir yuvarlak çizin ve merengi kaşık yardımı ile üzerine yayın ama ortasında boşluk yaratın. önceden ısıtılmış 130 derece fırında 2 saat kuruyana kadar pişirin. Fırının kapağını açın ve merengi fırının içinde soğumaya bırakın. Krem şantili karışım için paket üzerindeki tarifi uygulayıp yoğun bir şanti hazırlayın. Sosu için frambuazı el blenderi ile püre haline getirin. Pudra şekeri ve iki damla limon suyunu ilave edip çırpın. Ocakta muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Merengi servis tabağına aktarın. Ortasındaki boşluğa krem şanti doldurun. Üzerini sos ve narla süsleyin ve servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.