Nevzine tarifi

Malzemeler:

1 kg un

1 yumurta

1 su bardağı ceviz

1 su bardağı tahin

1 su bardağı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı sirke

2 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı süt

200 gr tereyağı

Şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 çay bardağı pekmez



Hazırlanışı:

Suyu tencereye alın ve şekeri ilave ederek kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocağı kapatın ve ılınmaya bırakın. Ilındıktan sonra pekmezi ekleyin ve karışımı soğumaya bırakın. Tereyağını kısık ateşte eritin. Yoğurma kabına süt, ayçiçek yağı, sirke ve eritilmiş tereyağını alın ve yoğurun. Yumurta, tahin, karbonat ve bir miktar unu ekleyerek yoğurmaya devam edin. Ceviz ve kalan unu ekleyip yumuşak bir hamur hazırlayın. Hamuru fırın tepsisine yayın. Çatalın ters tarafıyla dalgalı şeritler oluşturacak şekilde hamurun üzerine çizikler yapın. Bıçak yardımıyla kare dilimler kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan 5-6 dakika sonra soğuk şerbeti üzerine gezdirin. 1-2 saat bekletip servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.