Pasta kreması nasıl hazırlanır?

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Pasta kreması tarifi

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Malzemeler

3.5 su bardağı süt

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

8 yumurta sarısı

2.5 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı patates nişastası

1 paket vanilya



Hazırlanışı:

Sütü tencereye alın. Rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip ısıtın. Sütü ocaktan alıp süzün ve soğumaya bırakın. Yumurta sarıları ile toz şekeri büyük bir cam kaseye alın. Köpük köpük olup kabarıncaya kadar mikserle çırpın. Patates nişastasını yavaşça ekleyip topaksız bir karışım oluncaya kadar çırpmaya devam edin. Soğuk sütü yavaşça dökerek ilave edin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı tencereye alıp kısık ateşte sürekli karıştırarak koyu bir krema kıvamında pişirin. Vanilyayı ekleyip bir taşım daha pişirin. Ocaktan alıp yüzeyinin kabuklanmaması için arada bir karıştırarak soğumaya bırakın. Kremayı pastanın ara katları ve üzerinin süslenmesi için kullanabilirsiniz.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.



