Pekmezli balkabağı tatlısı tarifi
Malzemeler:
2 kg temizlenmiş bal kabağı
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı pekmez
Üzeri için
1 kase iri çekilmiş ceviz içi
Hazırlanışı:
Bal kabağını yıkayıp istediğiniz gibi dilimleyin. Tabanı düz ve geniş bir tencereye sıralayın. Üzerine toz şekeri serpin. Tencerenin kapağını kapatıp en az 3 saat bekletin. (Zamanınız yoksa 1 çay bardağı su ilave edip pişirmeye başlayabilirsiniz) Tencereyi ocağa alın ve önce yüksek ateşte 5 dakika pişirin. Daha sonra ateşi iyice kısın. Bal kabakları yumuşayana kadar pişirin. İndirmeye 5 dakika kala pekmezi dökün. Tekrar tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika sonra ocaktan alın ve oda ısısında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerine iri kırılmış ceviz içi serperek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.